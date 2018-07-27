58-летний экс-полицейский умер в больнице Первоуральска

В начале июля мужчине провели плановую операцию в Областной клинической больнице №1 города Екатеринбург.

После выписки из больницы у жителя Первоуральска начали кровоточить швы. Медики Первоуральска после осмотра пациента не увидели показаний для его госпитализации.

Однако родственники настояли на том, чтобы мужчину госпитализировали.

Спустя несколько дней экс-полицейскому провели еще две операции.