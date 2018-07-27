58-летний экс-полицейский умер в больнице Первоуральска

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24 июля 2018 года в больнице Первоуральска умер 58-летний бывший полицейский, после того как ему провели операцию.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Вечерний Екатеринбург»
В начале июля мужчине провели плановую операцию в Областной клинической больнице №1 города Екатеринбург.
После выписки из больницы у жителя Первоуральска начали кровоточить швы. Медики Первоуральска после осмотра пациента не увидели показаний для его госпитализации.
Однако родственники настояли на том, чтобы мужчину госпитализировали.
Спустя несколько дней экс-полицейскому провели еще две операции.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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