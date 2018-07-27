Машина съехала в расщелину у порога Ревун под Каменском-Уральским

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25 июля 2018 года днем под Каменском-Уральским автомобиль съехал в расщелину у порога Ревун.
Источник: «Новости-Инцидент Нижний Тагил»
В машине в момент падения не было ни пассажиров, ни водителя.
Свидетельница происшествия считает, что водитель не поставил автомобиль на ручник.
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Причем скорость хорошая была, разогналась жутко. Уже вечер, а ее все еще не знают, как достать, сообщила женщина.
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