На ЕВРАЗ НТМК не сообщают количество инфицированных COVID-19 сотрудников

В конвертерном цехе НТМК произошла вспышка инфекции. Об этом ранее сообщал руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. Так, по его словам, один из слесарей ушел на больничный, не сказав о своем состоянии и заболевании. В результате это привело к массовому заражению в одном цехе. После инцидента тестирование на вирус прошли 1380 сотрудников. Результаты выявили большое количество инфицированных. У 24 сотрудников подтвердились антитела. Позже в соцсетях тагильчане сообщали, что коронавирус обнаружен у работников еще нескольких цехов.