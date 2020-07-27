На ЕВРАЗ НТМК не сообщают количество инфицированных COVID-19 сотрудников
Уже несколько недель ходят слухи о массовом заболевании коронавирусом работников нескольких цехов ЕВРАЗ НТМК. Однако на предприятии число заболевших и контактных сотрудников назвать отказались.
В конвертерном цехе НТМК произошла вспышка инфекции. Об этом ранее сообщал руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. Так, по его словам, один из слесарей ушел на больничный, не сказав о своем состоянии и заболевании. В результате это привело к массовому заражению в одном цехе. После инцидента тестирование на вирус прошли 1380 сотрудников. Результаты выявили большое количество инфицированных. У 24 сотрудников подтвердились антитела. Позже в соцсетях тагильчане сообщали, что коронавирус обнаружен у работников еще нескольких цехов.
Редакция TagilCity.ru направила запрос в пресс-службу предприятия. Однако там сообщили, что не будут озвучить данные о количестве заболевших.
Ранее, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов сообщил, что основной причиной массовой заболеваемости является нарушение регламентов, а также недооценка руководством цеха в Нижнем Тагиле возможных рисков.