Прекращено уголовное дело о гибели пяти человек в ДТП на Тюменском тракте

Женщина вместе со своей 46-летней подругой, а также со своими детьми возвращались из Тюмени. На 48-м километре трассы автомобиль KIA, принадлежащий медсестре, выехал на встречную полосу и влетел в фуру Volvo. Все пассажиры, ехавшие в KIA, а также водитель погибли сразу, пишет Е1.