Прекращено уголовное дело о гибели пяти человек в ДТП на Тюменском тракте

Прекращено уголовное дело о гибели пяти человек в ДТП на Тюменском тракте
Прекращено уголовное дело о гибели пяти человек в ДТП на Тюменском тракте
Сегодня, 13:05ПроисшествияФото: 1МI
Сотрудники областного полицейского отделения закончили следствие по смертельному ДТП на Тюменском тракте. ДТП произошло 14 марта 2021 года из-за 52-летней старшей медсестры Областной наркологической больницы.

Женщина вместе со своей 46-летней подругой, а также со своими детьми возвращались из Тюмени. На 48-м километре трассы автомобиль KIA, принадлежащий медсестре, выехал на встречную полосу и влетел в фуру Volvo. Все пассажиры, ехавшие в KIA, а также водитель погибли сразу, пишет Е1.

В связи со смертельным исходом аварии следствие по данному случаю велось сотрудниками центрального аппарата ГСУ ГУ МВД по Свердловской области. Проводилось несколько экспертиз с целью установления причин аварии.

По сведениям от ГУ МВД по Свердловской области, эксперты определили, что водитель в момент аварии находилась в трезвом состоянии, а в её автомобиле технических неисправностей обнаружено не было.

Эксперты также сделали вывод, что ДТП произошло из-за превышения скорости, в результате чего женщина не справилась с управлением. Свернуть в сторону от мчащейся навстречу фуры женщина не успела. Уголовное дело против неё закрыли, так как обвиняемая скончалась на месте происшествия.

Напомним, в Белоярском районном суде был признан посмертно виновным в ДТП, которое случилось 28 февраля 2020 года на 8-м километре дороги Глубокое — Бобровский Свердловской области. Виновником аварии стал погибший 32-летний Николай Батяркин, который был жителем Двуреченска. Кроме него в ДТП погибли его четверо друзей.

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