За смертельное ДТП на Егоршинском подходе водитель осужден на 5 лет в Екатеринбурге

Водитель «ГАЗели» Никита Кудрин, который в момент ДТП 27 декабря 2020 года находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а затем скрылся с места аварии, получил втрое меньше, чем ожидали родные военнослужащего Дмитрия Воронцова. Отбывать назначенный срок по приговору Кировского суда Екатеринбурга он будет в колонии-поселении.
Кудрина также лишили водительских прав на 3 года, он должен выплатить 800 тысяч жене погибшего и 900 тысяч рублей — его родителям.
Однако родственники погибшего намерены настаивать на ужесточении режима, дело в скором времени пересмотрит областной суд, сообщает Е1.
Напомним, приговор сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву за смертельное ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге в августе 2019 года отменил Областной суд. Ранее 25-летний екатеринбуржец был осужден на 9 лет колонии.