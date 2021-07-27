За смертельное ДТП на Егоршинском подходе водитель осужден на 5 лет в Екатеринбурге

За смертельное ДТП на Егоршинском подходе водитель осужден на 5 лет в Екатеринбурге
За смертельное ДТП на Егоршинском подходе водитель осужден на 5 лет в Екатеринбурге
Сегодня, 08:32ОбществоФото: ГИБДД Екатеринбурга
22-летний водитель «ГАЗели», сбивший насмерть военнослужащего-контрактника на Егоршинском подходе в Екатеринбурге в канун нового года, приговорен к 5 годам колонии-поселения.

Водитель «ГАЗели» Никита Кудрин, который в момент ДТП 27 декабря 2020 года находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а затем скрылся с места аварии, получил втрое меньше, чем ожидали родные военнослужащего Дмитрия Воронцова. Отбывать назначенный срок по приговору Кировского суда Екатеринбурга он будет в колонии-поселении.

Кудрина также лишили водительских прав на 3 года, он должен выплатить 800 тысяч жене погибшего и 900 тысяч рублей — его родителям.

Однако родственники погибшего намерены настаивать на ужесточении режима, дело в скором времени пересмотрит областной суд, сообщает Е1.

Напомним, приговор сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву за смертельное ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге в августе 2019 года отменил Областной суд. Ранее 25-летний екатеринбуржец был осужден на 9 лет колонии.

Сюжеты:
Екатеринбург
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