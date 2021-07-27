За смертельное ДТП на Егоршинском подходе водитель осужден на 5 лет в Екатеринбурге

Водитель «ГАЗели» Никита Кудрин, который в момент ДТП 27 декабря 2020 года находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а затем скрылся с места аварии, получил втрое меньше, чем ожидали родные военнослужащего Дмитрия Воронцова. Отбывать назначенный срок по приговору Кировского суда Екатеринбурга он будет в колонии-поселении.