10 лет тюрьмы запросил прокурор для обвиняемого в смертельном ДТП тагильчанина

10 лет лишения свободы запросил прокурор для тагильчанина, который в состоянии алкогольного опьянения устроил массовое смертельное ДТП у кинотеатра «Красногвардеец» в октябре 2020 года.

Прения сторон состоялись 16 июля, оглашение приговора было назначено на 19 июля 2021 года. На сегодня было назначено оглашение приговора. Но в итоге оно не состоялось, так как судья нашел ошибку в обвинительном заключении. Теперь будут ещё слушания, ближайшее назначено на 28 июля, рассказал редакции TagilCity.ru сын погибшей тагильчанки Александр. Он отметил, что максимальное наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и нарушении ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека, составляет 12 лет. Однако прокурор запросил для водителя 10 лет лишения свободы. Мы все понимаем, что реальный срок основан на судебной практике, я стараюсь выжимать максимум из этой ситуации. Посмотрим, какой будет приговор, а дальше уже будем от него отталкиваться. Может быть много вариантов, например апелляция с его стороны или с нашей, поэтому пока рано забегать вперед, пояснил Александр. Напомним, водитель, который в состоянии алкогольного опьянения устроил массовое смертельное ДТП у кинотеатра «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле 3 октября 2020 года, снова был задержан пьяным за рулем в конце мая 2021 года. При этом он является обвиняемым в смерти женщины-пешехода, в ближайшее время ему будет вынесен приговор. Обвиняемый в пьяном смертельном ДТП тагильчанин снова задержан нетрезвым за рулем

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