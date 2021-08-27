Режим ЧС введен в доме после пожара с двумя погибшими в Екатеринбурге

Режим ЧС введен в доме после пожара с двумя погибшими в Екатеринбурге
Режим ЧС введен в доме после пожара с двумя погибшими в Екатеринбурге
Сегодня, 18:30ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Администрация Екатеринбурга объявила режим ЧС в доме на улице Мичурина, 98, где сегодня ночью сгорела крыша многоквартирного дома и погибло два человека, сообщает пресс-служба городской администрации.

Также в пресс-службе добавили, что люди, которые лишились жилья при пожаре могут обратиться в «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» для временного размещения в помещениях маневренного фонда

В настоящее время, городские власти планируют провести экспертизу сгоревших помещений, коммуникаций и возможности восстановления.

Администрация направила запрос в Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области о переносе срока капитального ремонта дома с 2027–2028 годов на 2021 год из-за чрезвычайной ситуации.

Напомним, сегодня в ночь загорелась кровля многоквартирного дома на улице Мичурина, 98. Во время пожара погибло два человека. Правоохранители начали проверку.

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