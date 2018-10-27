Пассажирская Газель протаранила легковой автомобиль в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:33ПроисшествияФото: Wikimedia Commons
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26 октября в Нижнем Тагиле произошла авария с участием пассажирской Газели и легкового автомобиля марки Nissan.
Сюжеты: Нижний Тагил
26 октября в Нижнем Тагиле произошло столкновение двух автомобилей на перекрестке улиц Красногвардейской и Фестивальной.
Видео
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Видео: АН «Между строк»
Женщина за рулем иномарки двигалась в сторону улицы Садоводов, когда справа в нее врезалась Газель. Незначительные повреждения получили автолюбительница за рулем Nissan и пассажир, находившийся в пассажирском транспортном средстве. Медицинская помощь им не потребовалась.
По факту происшествия организована проверка, информируют АН «Между строк».
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