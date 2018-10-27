Пассажирская Газель протаранила легковой автомобиль в Нижнем Тагиле

26 октября в Нижнем Тагиле произошло столкновение двух автомобилей на перекрестке улиц Красногвардейской и Фестивальной.

Женщина за рулем иномарки двигалась в сторону улицы Садоводов, когда справа в нее врезалась Газель. Незначительные повреждения получили автолюбительница за рулем Nissan и пассажир, находившийся в пассажирском транспортном средстве. Медицинская помощь им не потребовалась.