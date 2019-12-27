В Екатеринбурге угнали автомобиль у организатора «Недели моды»

По словам Надежды, инцидент произошел 24 декабря около 23:30.

Злоумышленник выбрал автомобиль, который близко стоял к будке охраны, а когда начал выезжать со двора, то снес шлагбаум. После этого угонщик скрылся в направлении улицы Щербакова. Надежда с мужем вызвали полицейских, но задержать преступника не удалось.

25 декабря женщина стала получать звонки с предложением о выкупе угнанной иномарки.

Какие-то люди настойчиво предлагали нам вернуть машину за 150 тысяч рублей. Говорили, что дают 10 минут на размышления. Мол, если мы откажемся, Mitsubishi пойдет на запчасти. Предлагали мне и моему мужу встретиться в торговом центре, говорит Надежда.

Она обратилась в полицию, где ей ответили, что по такой схеме работают мошенники. По мнению девушки, мошенники увидели посты об угоне в социальных сетях, нашли номер телефона и решили «заработать» деньги.