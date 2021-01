На Урале рецидивист с двумя ножами напал на собутыльника возлюбленной и забыл об этом

В Николо-Павловске пьяный рецидивист нанес два ножевых ранения собутыльнику возлюбленной.

Жители села под Нижним Тагилом собрались для совместного распития спиртных напитков. В какой-то момент к ним пришел бывший сожитель владелицы квартиры и устроил скандал, увидев её в компании других мужчин. Он вооружился двумя ножами. На защиту женщины встал один из присутствовавших молодых людей. Тогда дебошир нанес ему удар ножом в бедро и грудь, сообщает «Тагильский рабочий». Пострадавший был госпитализирован. Нападавшего задержали правоохранители. Оказалось, что он уже имел проблемы законом и был осужден за аналогичное преступление. За прошлый проступок суд назначил ему условный срок. В отношении подозреваемого отверждено обвинительное заключение. Ему вменяют нарушение закона по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Данная статья предусматривает до 10 лет тюрьмы. Сам мужчина утверждает, что ничего не помнит, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, 28 января перед судом Екатеринбурга предстал обвиняемый в убийстве. Следствие установило, что 40-летний мужчина резко отреагировал на вступившуюся за его сожительницу соседку. Он схватил пятимесячного сына и заперся в квартире 61-летней будущей жертвы. Затем он нанес ей 28 ударов ножом, от которых она скончалась на месте. В Екатеринбурге начался суд над взявшим в заложницы и зарезавшим соседку мужчиной

