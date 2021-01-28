Под Нижним Тагилом ночью загорелась баня

Вызов на пульт оператора поступил 28 января в 04.42. В поселке Черноисточинск сгорела баня у дома на улице Юбилейная. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Для тушения привлекли силы четырех сотрудников МЧС и двух единиц специальной техники.