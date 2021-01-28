Под Нижним Тагилом ночью загорелась баня

Под Нижним Тагилом ночью загорелась баня

Сегодня, 09:16ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
Под Нижним Тагилом пожарные потушили баню в поселке Черноисточинск, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов на пульт оператора поступил 28 января в 04.42. В поселке Черноисточинск сгорела баня у дома на улице Юбилейная. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Для тушения привлекли силы четырех сотрудников МЧС и двух единиц специальной техники.

В 04.54 было ликвидировано открытое горение. Почти час огнеборцы разбирали сгоревшие конструкции и проливали очаги горения.

Напомним, 23 января в Нижнем Тагиле, при пожаре частного дома в коллективном саду на Восточном шоссе, погиб 62-летний местный житель. Он жил в саду круглогодично. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при использовании печи.

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