Вторые сутки в Березовском ищут 14-летнюю девочку-подростка

Поиски пропавшей 14-летней Саши Образцовой продолжаются полицией и волонтерами в Березовском. Школьница пропала 26 января. О произошедшем в полицию сообщила ее тетя — опекун. Ранее девочка ни разу не пропадала.

В ПДН сообщали, что Саша воспитывается в благополучной семье, на учете никогда не состояла. О том, куда она могла пойти, информации нет. Однако 28 января стало известно, что девочка оставила сообщение перед уходом, пишет Е1. Прежде чем уйти девочка оставила записку опекуну с фразой «Все было хорошо, свидимся». Это означает, что претензий у нее не было, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил, что подростков иногда тянет путешествовать. Поэтому, по одной из версий, подросток могла отправиться к папе, которого лишили родительских прав. Фото: ДПСО "Прорыв" На данный момент полиция ищет отца Саши, чтобы подтвердить или опровергнуть данные. В полиции Березовского просят всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, обращаться по телефону +7 (343-69) 4-75-00 или 02.

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