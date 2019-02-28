Два человека насмерть отравились угарным газом под Екатеринбургом
Сегодня, 20:09ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Мужчина и женщина в поселке Рудный под Екатеринбургом скончались, по предположительной версии, от отравления угарным газом. Следственный комитет начал проверку.
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Умерших нашли 28 февраля в квартире, где они проживали. По предварительной версии, они отравились угарным газом, в результате чего скончались. Предположительно, скопление газа образовалось в результате неисправности внутридомового оборудования.
По факту смерти двух человек в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по ч 3. ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинением смерти двум или более лицам», сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.
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