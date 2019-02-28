Два человека насмерть отравились угарным газом под Екатеринбургом

Умерших нашли 28 февраля в квартире, где они проживали. По предварительной версии, они отравились угарным газом, в результате чего скончались. Предположительно, скопление газа образовалось в результате неисправности внутридомового оборудования.

По факту смерти двух человек в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по ч 3. ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинением смерти двум или более лицам», сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.