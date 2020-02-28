На Урале мужчина получил четыре года колонии за приобретение наркотиков

По версии следствия, 25 декабря 2019 года обвиняемый позвонил неизвестным и договорился о покупке героина в крупном размере. В этот же день мужчина нашел шесть «закладок» с запрещенным веществом на территории остановочного пункта железнодорожной станции. После этого он спрятал свертки в автомобиль своего знакомого до обнаружения и изъятия его сотрудниками полиции.