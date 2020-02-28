На Урале мужчина получил четыре года колонии за приобретение наркотиков
Сегодня, 12:19ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Невьянский городской суд приговорил 38-летнего мужчину к четырем годам лишения свободы за приобретение наркотических веществ в крупном размере, сообщают «Вечерние ведомости».
Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).
По версии следствия, 25 декабря 2019 года обвиняемый позвонил неизвестным и договорился о покупке героина в крупном размере. В этот же день мужчина нашел шесть «закладок» с запрещенным веществом на территории остановочного пункта железнодорожной станции. После этого он спрятал свертки в автомобиль своего знакомого до обнаружения и изъятия его сотрудниками полиции.
Суд назначил наказание обвиняемому в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.
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