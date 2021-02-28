Пострадал водитель: на уральском тракте иномарка столкнулась с фурой и перевернулась

Легковой автомобиль столкнулся с фурой и еще одной машиной на Ново-Московском тракте. В результате обе иномарки оказались в кювете. В одной из них пострадала женщина-водитель.

Инцидент произошел 28 февраля. Машину занесло на дороге, из-за чего она, по словам свидетелей, столкнулась с фурой. После этого легковушка вылетела на обочину, задела вторую иномарку и перевернулась. Отмечается, что в перевернутой машине находились маленькие дети, которых после аварии рассадили по разным машинам. Еще одна женщина нормально ходит, а вторая не может встать, без сознания, приехала реанимация, ее помогают вытащить на носилках из кювета, рассказали изданию Е1 очевидцы. На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД, обстоятельства инцидента выясняются. Напомним, 28 февраля в Екатеринбурге на перекрестке пассажирка легкового автомобиля пробила головой лобовое стекло автомобиля в результате аварии. Девушка пробила головой лобовое стекло при ДТП в Екатеринбурге

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