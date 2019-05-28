В Свердловской области в результате ДТП сгорели автомобиль и жилой дом
Сегодня, 18:22ПроисшествияФото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В селе Бутка Талицкого района девушка без водительских прав на Opel Astra улетела с дороги и врезалась в жилой дом, в результате чего иномарка и постройка сгорели, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по региону.
Свердловчанка села за руль, так как водитель автомобиля был пьян. Девушка повернула налево и съехала с дороги, врезавшись в жилой дом. Автомобиль загорелся, и огонь перекинулся на постройку, где жила молодая семья с годовалым ребенком.
Хозяин дома проснулся от громких хлопков и разбудил своих близких. Спасаться семье пришлось через окно. Мужчина попытался потушить огонь подручными средствами, но порывистый ветер разнес пламя на соседние хозяйственные постройки.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Молодая семья и ребенок не пострадали, а вот владелец автомобиля, который в момент ДТП находился на переднем сидении, получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Подоспевшие очевидцы вытащили его из машины и вызвали сотрудников госавтоинспекции.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей