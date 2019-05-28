В Свердловской области в результате ДТП сгорели автомобиль и жилой дом

Свердловчанка села за руль, так как водитель автомобиля был пьян. Девушка повернула налево и съехала с дороги, врезавшись в жилой дом. Автомобиль загорелся, и огонь перекинулся на постройку, где жила молодая семья с годовалым ребенком.

Хозяин дома проснулся от громких хлопков и разбудил своих близких. Спасаться семье пришлось через окно. Мужчина попытался потушить огонь подручными средствами, но порывистый ветер разнес пламя на соседние хозяйственные постройки.