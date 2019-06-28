В Екатеринбурге загорелась квартира из-за включенного электросамоката
Сегодня, 17:45ПроисшествияФото: е1.ru
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В Екатеринбурге 27 июня горела квартира. Пожар произошел из-за подключенного к сети электросамоката, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Пожар произошел из-за короткого замыкания. В момент возгорания сработала пожарная сигнализация.
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Фото: е1.ru
В квартире в этот момент никого не было, пожарные вовремя успели ликвидировать возгорание, которое не перешло в другие помещения.
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