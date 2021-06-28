Мошенница уговорила пенсионеров взять кредиты на 4 миллиона в Екатеринбурге

Мошенница уговорила пенсионеров взять кредиты на 4 миллиона в Екатеринбурге
Мошенница уговорила пенсионеров взять кредиты на 4 миллиона в Екатеринбурге
Сегодня, 10:30ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Женщина уговаривала пенсионеров взять кредит, после этого деньги забирала себе и не возвращала. Однако с обманутыми людьми, которых оказалось как минимум семь человек, общение не прекращала.

Одна из жертв мошенницы рассказала, что в апреле 2021 года ехала на такси в другой город. Водителем была приятная, разговорчивая женщина. Пассажирка и водитель разговорились, и в ходе разговора выяснилось, что у пассажирки проблемы с финансами, пишет Е1.

Женщина, ехавшая за рулём, предложила свою помощь: оформить кредит в банке, где у неё работает приятельница, к примеру, на 300 тысяч, из которых 130 тысяч пассажирка берёт себе, остальные отдаёт новой знакомой, а она их приумножает. Также мошенница пообещала заработок около 30 тысяч рублей в месяц. В кредите женщине отказали, но перед этим она рассказала своим подругам о возможности получить деньги.

Одна из этих подруг, которую мошеннице удалось обокрасть, сообщает, что она часто звонит и приезжает к ней домой. Скрываться она даже не планирует.

Когда жертвы заявили на неё в полицию, оказалось, что она находится под судом из-за другой истории, которая произошла в 2019 году. На тот момент мошенница работала в микрокредитной организации. Схема преступлений была схожа: она уговаривала людей взять кредит, забирала себе деньги и не возвращала их. Таким образом она сумела обмануть несколько сотен екатеринбуржцев.

Спустя некоторое время её задержали, но под арест не заключили, поскольку по статье о мошенничестве людей под стражу не берут.

Областной суд назначил суд над мошенницей на 30 июня 2021 года. Однако, будучи до сих пор на свободе, мошенница продолжает обманывать людей.

Напомним, в мае 2021 года пожилая жительница Екатеринбурга отдала мошенникам все свои сбережения. Ей позвонили и предложили защитить свои деньги. При этом их нужны было перевести на «безопасные счета». Женщина, поверив звонившим, через банкомат перевела деньги на их счёт. После этого она осознала, что её обманули, и пришла в полицию писать заявление. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Сюжеты:
Екатеринбург
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