Неизвестные похитили во дворе жилого дома мужчину ночью в Екатеринбурге

В данный момент на улице Фурманова находятся сотрудники правоохранительных органов: полк ППС и Росгвардия, пишет Е1.
По словам очевидицы, похищенного затолкали в машину. Он звал кого-нибудь на помощь. Вероятно, похищенный человек мужского пола.
Напомним, недавно в Екатеринбурге водитель «Яндекс.Такси» едва не увёз в лес пассажирку, которая вызвала такси, чтобы уехать в Кольцово. Во время поездки между ними случился конфликт из способа оплаты.
По словам женщины, угрожал ей расправой ножом, оскорблял её и поехал в лес по Режевскому тракту. Когда она дозвонилась до службы поддержки, водитель вернулся на трассу и высадил женщину, а сам уехал.