Автомобиль с пассажиром в багажнике перевернулся в Екатеринбурге

Автомобиль марки Hyundai Solaris перевернулся, улетел в кювет и влетел в деревья недалеко от улицы Серафимы Дерябиной.

Машина на ровном месте перевернулась. Водитель сказал, что сам не понял, как это произошло. Они слетели с левой полосы в кювет и врезались в деревья, сообщил очевидец происшествия.

Компания молодых людей возвращалась после отдыха на озере. Один из пассажиров находился в багажнике автомобиля.

В результате ДТП 20-летний парень, который находился в багажнике, получил серьезные травмы головы и тела. Пострадавшего госпитализировали в 24-ю городскую больницу.