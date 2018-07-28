Автомобиль с пассажиром в багажнике перевернулся в Екатеринбурге

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28 июля 2018 года около полуночи произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Объездная в Екатеринбурге.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: E1.RU
Автомобиль марки Hyundai Solaris перевернулся, улетел в кювет и влетел в деревья недалеко от улицы Серафимы Дерябиной.
Машина на ровном месте перевернулась. Водитель сказал, что сам не понял, как это произошло. Они слетели с левой полосы в кювет и врезались в деревья, сообщил очевидец происшествия.
Компания молодых людей возвращалась после отдыха на озере. Один из пассажиров находился в багажнике автомобиля.
В результате ДТП 20-летний парень, который находился в багажнике, получил серьезные травмы головы и тела. Пострадавшего госпитализировали в 24-ю городскую больницу.
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Водитель и пассажиры салона не пострадали.
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