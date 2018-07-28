Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Автомобиль с пассажиром в багажнике перевернулся в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
0cc81fd6c1daf069dfccc6f25995633e2124f2a6b 1152

Автомобиль с пассажиром в багажнике перевернулся в Екатеринбурге

Сегодня, 16:00Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Госдолг Свердловской области вырос на 7 млрд рублей