Директор школы в Березовском уволился после истории с убийством инвалида

В Березовском после того, как подростки избили до смерти 20-летнего инвалида, объявлен выговор руководителям трех школ. Один из директоров написал заявление об увольнении по собственному желанию, об этом сообщил замминистра образования Свердловской области Юрий Зеленов.

По мнению чиновника, данное происшествие свидетельствует о том, что «плохо работали службы профилактики».

Дети были предоставлены сами себе, сказал замминистра образования Свердловской области Юрий Зеленов.

Заместитель министра подчеркнул, что ответственность должны понести чиновники администрации муниципалитета.

Я потребовал принятия мер в отношении руководителей администрации города. Начальнику управления образования объявлен выговор, и я поставлю вопрос, насколько он соответствует своей должности, когда глава муниципалитета выйдет из отпуска. Ответственность должна быть коллективной, заявил Юрий Зеленов.