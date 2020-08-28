«Дети не могут уснуть». Тагильчане жалуются на громкий шум с НТМК

27 августа был опубликован отчет УГМС, в котором было зафиксировано повышенное количество вредных веществ в городском воздухе. В мае и июне уровень загрязнения был признан повышенным. Больше всего превышен показатель этилбензола, индекс которого оказался равен 3,3 ПДК. Этилбензол способен вызывать сонливость, усталость и головные боли. Одним из источников выбросов вещества является ЕВРАЗ-НТМК. За 2018 год этилбензола было выброшенл 57 килограммов.