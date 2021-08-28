Подросток без прав сбил на перекрёстке семью с двумя детьми в Сухом Логу

Подросток без прав сбил на перекрёстке семью с двумя детьми в Сухом Логу
Подросток без прав сбил на перекрёстке семью с двумя детьми в Сухом Логу
Сегодня, 17:30ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
В Сухом Логу подросток без прав на мотоцикле сбил семью с двумя детьми в центре города. Он поздно увидел пешеходов и не смог затормозить.

В УГИБДД по Свердловской области отметили, что у главы семейства перелом лодыжки, у его 37-летней супруги ушибы голеней, у 11-летнего мальчика перелом обеих голеней, а у младшего 3-летнего малыша ушиб бедра.

Мотоциклист пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что байк ему купил отец, зная, что у подростка нет прав и разрешил кататься летом по городу.

Пострадавший мужчина сообщил, что они с семьей возвращались с прогулки и, убедившись, что машин нет, они начали переходить дорогу.

В настоящее время мотоцикл помещен на спецстоянку, а в отношении водителя возбуждены административные дела. Также решается вопрос о возбуждении производства в отношении отца за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, два ребёнка пострадали в результате дорожнo-транспортногo происшествия в Краснотурьинске. Их госпитализировали с различными травмами.

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