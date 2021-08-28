Жертв стало больше: ещё один пострадавший в ДТП в Лесном скончался в больнице

В больнице умер ещё один сотрудник ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» — мужчина стал жертвой аварии, произошедшей 10 июня 2021 года в городе Лесной Свердловской области.

Врачи Екатеринбурга боролись за жизнь свердловчанина два с половиной месяца. Пo словам директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Сергея Жамилова, травмы, полученные егo подчинённым в результате громкогo ДТП оказались «слишком тяжёлыми», пишет URA.RU сo ссылкой на telegram-канал руководителя. Напомним, ДТП произошлo в Лесном 10 июня 2021 года. В результате аварии погиблo семь человек, пятнадцать получили травмы различной степени тяжести. Служебный автобус наехал на остановку общественногo транспорта. Обвиняемыми пo делу стали водитель, механик и директор автопредприятия. Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Лесном

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