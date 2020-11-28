На Урале спасатели нашли тело провалившегося под лед второго рыбака на снегоходе

Напомним, о пропаже мужчин 19 ноября заявила супруга одного из них. Мужчины уехали на рыбалку на снегоходе и пропали без вести. По одной из версий, у них не работала фара на снегоходе и они в темноте съехали в реку. 21 ноября под Ивделем нашли тело одного из рыбаков