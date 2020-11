На Урале спасатели нашли тело провалившегося под лед второго рыбака на снегоходе

На севере Свердловской области спасатели наши тело второго рыбака, провалившегося под лед на снегоходе. Поисковая операция проводилась на реке Пелым, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В результате, поиски длились восемь дней. В них было задействовано 20 человек, в число которых входили добровольцы и водолазы. Больше чем за неделю они обследовали 1 200 квадратных метров береговой зоны вниз по течению и 4 200 квадратных метров дна реки. Поисковые работы были осложнены плохой видимостью и мусором, скопившимся в русле реки. Напомним, о пропаже мужчин 19 ноября заявила супруга одного из них. Мужчины уехали на рыбалку на снегоходе и пропали без вести. По одной из версий, у них не работала фара на снегоходе и они в темноте съехали в реку. 21 ноября под Ивделем нашли тело одного из рыбаков На Урале нашли тело одного из пропавших рыбаков на снегоходе

