На Урале спасатели нашли тело провалившегося под лед второго рыбака на снегоходе

На Урале спасатели нашли тело провалившегося под лед второго рыбака на снегоходе

Сегодня, 15:54ПроисшествияPhoto: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
На севере Свердловской области спасатели наши тело второго рыбака, провалившегося под лед на снегоходе. Поисковая операция проводилась на реке Пелым, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В результате, поиски длились восемь дней. В них было задействовано 20 человек, в число которых входили добровольцы и водолазы. Больше чем за неделю они обследовали 1 200 квадратных метров береговой зоны вниз по течению и 4 200 квадратных метров дна реки. Поисковые работы были осложнены плохой видимостью и мусором, скопившимся в русле реки.

Напомним, о пропаже мужчин 19 ноября заявила супруга одного из них. Мужчины уехали на рыбалку на снегоходе и пропали без вести. По одной из версий, у них не работала фара на снегоходе и они в темноте съехали в реку. 21 ноября под Ивделем нашли тело одного из рыбаков

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