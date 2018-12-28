Экс-глава управления архитектуры Первоуральска предстанет перед судом за взятку
Сегодня, 18:00ПроисшествияФото: pixabay.com
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Бывший начальник управления архитектуры и градостроительства Первоуральского ГО предстанет перед судом за взяточничество. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.
Уголовное дело в отношении экс-главы управления архитектуры и градостроительства Первоуральского ГО направлено в городской суд. Мужчине грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы, а также штраф в размере семидесятикратной суммы взятки.
Напомним, что в 2016-2017 годах экс-начальник получал деньги от строительного предприятия за содействие. Таким образом, организация пользовалась преимуществом в Первоуральском ГО, информирует пресс-служба прокуратуры региона.
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