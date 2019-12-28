В Кольцово самолет с 200 пассажирами совершит аварийную посадку
Сегодня, 16:29ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний». На борту 200 пассажиров, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Самолет вылетел из Екатеринбурга в Симферополь, однако не полетел по маршруту. Воздушное судно кружит над Сысертью, чтобы выработать топливо и пойти на посадку в Кольцово.
В аэропорту дежурят бригады скорой помощи. В пресс-службе аэропорта пообещали дать комментарии позднее.
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