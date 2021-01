В Горноуральске дети несколько дней ходили в школу через затопленную дорогу

В Горноуральске местные школьники несколько дней не могли беспрепятственно приходить в школу из-за затопленного пешеходного перехода. Вблизи с учебным заведением прорвало трубу.

Данный пешеходный переход — единственный, который ведет к школе № 24. По словам местных жителей, по-другому к учебному заведению не подойти, сообщает ИА «Реальный Тагил». Вода залила дорогу 26 января. Несколько дней несовершеннолетние испытывали трудности, пытаясь попасть на занятия. В Горноуральской территориальной администрации редакции TagilCiry.ru сообщили, что 28 января рабочие полностью устранили аварию. Причиной разлива воды на пешеходном переходе стала прорванная старая труба. Также на месте была проведена обсыпка заледеневшей дороги. Photo: ИА "Реальный Тагил" Напомним, 23 января стало известно, что в Верхней Салде река опять затопила частный сектор. Местные жители с помощью бензопилы и лопаты прорубили новое русло. Опять потоп: жители Верхней Салды борются со стихией бензопилой и лопатой

