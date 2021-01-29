В Горноуральске дети несколько дней ходили в школу через затопленную дорогу

Данный пешеходный переход — единственный, который ведет к школе № 24. По словам местных жителей, по-другому к учебному заведению не подойти, сообщает ИА «Реальный Тагил». Вода залила дорогу 26 января. Несколько дней несовершеннолетние испытывали трудности, пытаясь попасть на занятия.