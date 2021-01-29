В Нижнем Тагиле мошенницы обменяли деньги старушки на «билеты банка приколов»

Жительница Тагилстроевского района стала жертвой мошенниц. К ней пришли две девушки и представились работницами социальной службы. Они предложили ей обменять «устаревшие» банкноты на новые. Взамен пяти купюр по одной тысяче рублей старушке выдали две «двухтысячных» и одну «тысячу» фальшивых.