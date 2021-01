В Нижнем Тагиле мошенницы обменяли деньги старушки на «билеты банка приколов»

В Нижнем Тагиле «соцработницы» обменяли деньги пенсионерки на фальшивые, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Жительница Тагилстроевского района стала жертвой мошенниц. К ней пришли две девушки и представились работницами социальной службы. Они предложили ей обменять «устаревшие» банкноты на новые. Взамен пяти купюр по одной тысяче рублей старушке выдали две «двухтысячных» и одну «тысячу» фальшивых. Ненастоящие деньги 79-летняя тагильчанка заметила позднее. Она обратилась к правоохранителям, но в силу возраста не смогла четко описать преступниц. По факту преступления заведено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Правоохранители опрашивают соседей, изымают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность подозреваемых. Напомним, в Екатеринбурге «социальная работница» предложила обменять деньги старушки на «новые» и скрылась со сбережениями пенсионерки в размере 1,5 миллиона рублей. В Екатеринбурге пенсионерка обменяла 1,5 миллиона рублей на купюры «нового образца»

