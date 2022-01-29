85-летняя пенсионерка попала под колеса иномарки в Сысерти и погибла

Предварительная информация гласит, что водитель Ford Mondeo наехал на 85-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.
Сам водитель рассказал, что ехал в сторону улицы Тимирязева со скоростью 50 километров в час. В один момент перед машиной появилась красная куртка. Мужчина использовал экстренное торможение, но все равно сбил пешехода. На момент аварии он находился в трезвом состоянии. Также в машине сидела его супруга.
Напомним, на трассе «Екатеринбург-Пермь» такси, в котором ехала мать с тремя детьми, попало в ДТП с грузовиком. В результате аварии погиб водитель легковушки и месячный ребенок, ехавший на руках матери.