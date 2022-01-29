85-летняя пенсионерка попала под колеса иномарки в Сысерти и погибла

Сам водитель рассказал, что ехал в сторону улицы Тимирязева со скоростью 50 километров в час. В один момент перед машиной появилась красная куртка. Мужчина использовал экстренное торможение, но все равно сбил пешехода. На момент аварии он находился в трезвом состоянии. Также в машине сидела его супруга.