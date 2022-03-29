В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 18:20ПроисшествияФото: pixabay.com
Свердловское управление МЧС предупредило о порывах ветра до 18 метров в секунду.

По прогнозам метеорологов, в среду, 30 марта, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, а также гололедица. В связи с этим Главное управление МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение.

Спасатели напомнили о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать при сильном ветре.

В частности, не рекомендуется гулять под деревьями, вблизи рекламных щитов и шатких конструкций, линий электропередач. Также опасность могут представлять сорванные ветром элементы кровли, стекла (такая опасность может поджидать возле строящихся или ремонтируемых зданий).

В МЧС также рекомендовали отказаться от туристических походов в лес и дальних поездок на личном авто.

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