В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

По прогнозам метеорологов, в среду, 30 марта, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, а также гололедица. В связи с этим Главное управление МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение.
Спасатели напомнили о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать при сильном ветре.
В частности, не рекомендуется гулять под деревьями, вблизи рекламных щитов и шатких конструкций, линий электропередач. Также опасность могут представлять сорванные ветром элементы кровли, стекла (такая опасность может поджидать возле строящихся или ремонтируемых зданий).
В МЧС также рекомендовали отказаться от туристических походов в лес и дальних поездок на личном авто.