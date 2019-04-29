Под Екатеринбургом в столкновении с МАЗом погибла пассажирка Chery
Сегодня, 13:22ПроисшествияФото: Екатеринбург-Серов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Утром 29 апреля на Московском тракте при столкновении с грузовым автомобилем погибла пассажирка автомобиля марки Chery, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, по которой в этот момент двигался легковой автомобиль марки Chery. Длинномер протаранил иномарку, от удара фуру развернуло поперек дороги. После чего в нее въехали Lada Largus и Chery.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Chery ехали водитель и два пассажира. Женщина, находившаяся на переднем пассажирском сидении, погибла. Остальные пострадавшие были госпитализированы в Городскую больницу № 36.
Из-за аварии на Московском тракте образовалась большая пробка. В ГИБДД сообщили, что в ближайшее время грузовой автомобиль уберут и освободят проезжую часть для движения.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей