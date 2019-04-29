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Под Екатеринбургом в столкновении с МАЗом погибла пассажирка Chery
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Под Екатеринбургом в столкновении с МАЗом погибла пассажирка Chery

Сегодня, 13:22ПроисшествияФото: Екатеринбург-Серов
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