Под Екатеринбургом в столкновении с МАЗом погибла пассажирка Chery

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, по которой в этот момент двигался легковой автомобиль марки Chery. Длинномер протаранил иномарку, от удара фуру развернуло поперек дороги. После чего в нее въехали Lada Largus и Chery.