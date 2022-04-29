Похищенный сыном заводчанин из Верхней Пышмы найден мертвым

Похищенный сыном заводчанин из Верхней Пышмы найден мертвым
Похищенный сыном заводчанин из Верхней Пышмы найден мертвым
Сегодня, 12:36ПроисшествияФото: 1MI
Похищенного сыном и его друзьями жителя Верхней Пышмы Анатолия Тропина нашли мертвым.

Сначала сыщиками был задержан ранее судимый за кражи сын погибшего Леонид. Его вместе с друзьями заподозрили в похищении отца. 20 апреля мужчина был избит, а затем помещен в багажник ВАЗ-2114. После этого автомобиль скрылся с места происшествия.

Уже 28 апреля всех троих молодых людей задержали в Перми. Там они скрывались на съемной квартире. В ночь на 29 апреля был найден сгоревший автомобиль.

Леонид и его друзья сознались в содеянном. Они рассказали, что вывезли мужчину в лес под поселком Первомайский и сожгли в автомобиле. Молодые люди также показали, где все произошло. Тело отца находилось в багажнике. Однако судмедэксперт считает, что смерть наступила от травмы головы, пишет «Кп-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Пока не ясно, что именно стало причиной ссоры между отцом и сыном. По одной из версий, Анатолий решил продать машину, но на ней ездил Леонид. У каждого из задержанных имеются судимости. Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.

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