Похищенный сыном заводчанин из Верхней Пышмы найден мертвым

Леонид и его друзья сознались в содеянном. Они рассказали, что вывезли мужчину в лес под поселком Первомайский и сожгли в автомобиле. Молодые люди также показали, где все произошло. Тело отца находилось в багажнике. Однако судмедэксперт считает, что смерть наступила от травмы головы, пишет «Кп-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.