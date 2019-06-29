В Екатеринбурге водитель сбил юного велосипедиста и скрылся

Мальчика госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга и ушиб поясницы.

Сотрудники Госавтоинспекции нашли нарушителя. Им оказался 48-летний мужчина. Водитель сказал, что мальчик после происшествия сообщил, что у него ничего не болит.