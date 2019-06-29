В Екатеринбурге водитель сбил юного велосипедиста и скрылся
Сегодня, 10:06ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
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В Екатеринбурге водитель Lada Granta сбил мальчика на велосипеде, затем вышел из машины, поправил цепь и уехал, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Мальчика госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга и ушиб поясницы.
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Сотрудники Госавтоинспекции нашли нарушителя. Им оказался 48-летний мужчина. Водитель сказал, что мальчик после происшествия сообщил, что у него ничего не болит.
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