На выезде из Екатеринбурга четыре человека пострадали в массовом ДТП
Сегодня, 14:31ПроисшествияФото: Е1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня, 29 июля, утром на выезде из Екатеринбурга в сторону Челябинска произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидец произошедшего сообщил, что автомобиль Mitsubishi выехал на улицу Димитрова со двора и врезался в Renault, затем Renault вылетел на встречную полосу. В ГИБДД подтвердили данную версию.
По предварительным данным, пострадали четыре человека. Один из них госпитализирован с тяжелыми травмами.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Подробности ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей