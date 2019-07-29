В Екатеринбурге осуждены работники, которые пытались продать запчасти локомотива
В Екатеринбурге четыре сотрудника частной компании, обслуживающей вагоны по заказу ОАО «РЖД», получили срок за мошенничество и присвоение имущества, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.
В мае 2017 года в полицию сообщили о краже из депо двух колесно-моторных блоков и тягового двигателя от локомотива весом более 5 тонн. Следствие установило, что замруководителя компании нашел покупателей и получил аванс в размере тысячи долларов. Старший мастер предоставил кладовщикам поддельные накладные, где говорилось, что колеса нужно вывезти в другой филиал для ремонта. Третий участник преступной схемы пригнал три грузовика для перевозки похищенного.
В ходе следствия на предприятии обнаружили пропажу фрикционных аппаратов, кранов машиниста, устройств блокировки тормоза. Они были похищены в начале 2107 года. Помимо этого, в мае 2016 года замначальника фиктивно трудоустроил своего знакомого и получал за него зарплату.
Общий ущерб от краж и мошенничества составил 2 млн 822 тысячи рублей.
Суд приговорил замначальника фирмы к шести годам колонии общего режима и к штрафу в 400 тысяч рублей. Его подельник получил 3,6 года колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей. Старшему мастеру назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Мужчин признали виновными в совершении преступлений по статьям: «Мошенничество», «Присвоение или растрата», «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».