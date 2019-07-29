В Екатеринбурге осуждены работники, которые пытались продать запчасти локомотива

В мае 2017 года в полицию сообщили о краже из депо двух колесно-моторных блоков и тягового двигателя от локомотива весом более 5 тонн. Следствие установило, что замруководителя компании нашел покупателей и получил аванс в размере тысячи долларов. Старший мастер предоставил кладовщикам поддельные накладные, где говорилось, что колеса нужно вывезти в другой филиал для ремонта. Третий участник преступной схемы пригнал три грузовика для перевозки похищенного.

В ходе следствия на предприятии обнаружили пропажу фрикционных аппаратов, кранов машиниста, устройств блокировки тормоза. Они были похищены в начале 2107 года. Помимо этого, в мае 2016 года замначальника фиктивно трудоустроил своего знакомого и получал за него зарплату.

Общий ущерб от краж и мошенничества составил 2 млн 822 тысячи рублей.