Чертово Городище горит под Екатеринбургом

Площадь возгорания составляет полгектара. На месте ЧП наблюдается сильное задымление. На месте уже работают лесничие и добровольцы.
Им на помощь выехали специалисты Авиалесоохраны и МЧС, пишет Е1.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, с лесными пожарами в Свердловской области борется более 1300 спасателей. За минувшие сутки удалось локализовать 34 пожара из 49.
Напомним, к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обратились с просьбой создать добровольческие отряды, которые будут тушить пожары. Главе указали на нехватку кадров в МЧС, но он ответил, что подобное не делается так просто.