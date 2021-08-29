Чертово Городище горит под Екатеринбургом

Чертово Городище горит под Екатеринбургом
Чертово Городище горит под Екатеринбургом
Сегодня, 21:00ПроисшествияФото: 1МI
Под Екатеринбургом, вблизи Чертова Городища, волонтёры обнаружили возгорание. Пожар удалось заметить в самом начале.

Площадь возгорания составляет полгектара. На месте ЧП наблюдается сильное задымление. На месте уже работают лесничие и добровольцы.

Им на помощь выехали специалисты Авиалесоохраны и МЧС, пишет Е1.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, с лесными пожарами в Свердловской области борется более 1300 спасателей. За минувшие сутки удалось локализовать 34 пожара из 49.

Напомним, к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обратились с просьбой создать добровольческие отряды, которые будут тушить пожары. Главе указали на нехватку кадров в МЧС, но он ответил, что подобное не делается так просто.

Сюжеты:
Екатеринбург
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