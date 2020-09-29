В Новоуральске нетрезвый лихач получил шесть штрафов за одно ДТП

Происшествие случилось 27 сентября.
В ГИБДД по Екатеринбургу изданию рассказали, что мужчину уже ловили за несколько дней до этого на вождении в состоянии наркотического опьянения. Дело было передано в суд, но лихача это не остановило.
В этот раз он тоже имел признаки опьянения и при нем не было прав. Он отказался от медосвидетельствования, а в машине у него был найден сверток с веществом растительного происхождения.
Стаж вождения 35-летнего мужчины составляет шесть лет. За это время он 27 раз был привлечен к административной ответственности.
В Subaru Forester пострадавшие отделались ушибами.
Обвиняемый под стражей был отправлен в суд.
Напомним, 28 сентября утром в ДТП погиб один человек и четверо пострадали. По данным ГИБДД, на 94-м километре трассы Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда столкнулись две отечественные легковушки — ВАЗ-21102 и ВАЗ-21120. Водитель первой 71-летний житель Ирбита не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке, что привело к столкновению. Пассажиры ВАЗ-21120 получили травмы различной степени тяжести, а водитель второго авто скончался на месте.