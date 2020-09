В Новоуральске нетрезвый лихач получил шесть штрафов за одно ДТП

В Новоуральске нетрезвый водитель Hyundai Accent выехал на встречку, где столкнулся с Subaru Forester. В результате было выписано шесть административных протоколов, пишет E1.

Происшествие случилось 27 сентября. В ГИБДД по Екатеринбургу изданию рассказали, что мужчину уже ловили за несколько дней до этого на вождении в состоянии наркотического опьянения. Дело было передано в суд, но лихача это не остановило. В этот раз он тоже имел признаки опьянения и при нем не было прав. Он отказался от медосвидетельствования, а в машине у него был найден сверток с веществом растительного происхождения. Стаж вождения 35-летнего мужчины составляет шесть лет. За это время он 27 раз был привлечен к административной ответственности. В Subaru Forester пострадавшие отделались ушибами. Video: YouTube-канал "Происшествия оперативно" Обвиняемый под стражей был отправлен в суд. Напомним, 28 сентября утром в ДТП погиб один человек и четверо пострадали. По данным ГИБДД, на 94-м километре трассы Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда столкнулись две отечественные легковушки — ВАЗ-21102 и ВАЗ-21120. Водитель первой 71-летний житель Ирбита не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке, что привело к столкновению. Пассажиры ВАЗ-21120 получили травмы различной степени тяжести, а водитель второго авто скончался на месте. В ДТП на Свердловской трассе водитель погиб в собственный день рождения

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter