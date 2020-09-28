Михаил Ефремов обжаловал свой приговор по делу о смертельном ДТП в центре Москвы

Кроме того, с жалобой в суд обратилась и гражданская жена погибшего в результате ДТП Сергея Захарова. Ирина Стерхова требует, чтобы ее признали потерпевшей по уголовному делу. Законная жена Сергея Маргарита незадолго до аварии подала в суд иск о разводе, однако после гибели супруга дело было прекращено.