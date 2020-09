Михаил Ефремов обжаловал свой приговор по делу о смертельном ДТП в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов подал жалобу на свой приговор по делу о ДТП в центре Москвы. Апелляционная жалоба поступила от него и его адвокатов в Пресненский суд, пишет ТАСС.

Кроме того, с жалобой в суд обратилась и гражданская жена погибшего в результате ДТП Сергея Захарова. Ирина Стерхова требует, чтобы ее признали потерпевшей по уголовному делу. Законная жена Сергея Маргарита незадолго до аварии подала в суд иск о разводе, однако после гибели супруга дело было прекращено. Напомним, 8 сентября Михаилу Ефремову был вынесен приговор по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Его признали виновным по ч. 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения и повлёкшее по неосторожности смерть человека). Он получил восемь лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

