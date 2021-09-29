2 арендованных электросамоката утопил тиктокер в Исети в Екатеринбурге

Молодой человек арендовал самокаты в специализированном сервисе, но затем утопил их на камеру в Исети. Компания собирается писать заявление в полицию — ущерб составил как минимум 160 тысяч рублей.

Приезжий из другого региона в Екатеринбург молодой человек утопил арендованные электросамокаты, стоимость каждого составляет около 80 тысяч рублей, сообщает E1. Снятый кем-то ролик был выложен в соцсеть и набрал большую аудиторию просмотров. После появления публикаций в ряде СМИ, молодой человек «одумался», заявив, что у одного самоката не работали тормоза и он утопил его «на эмоциях». Вероятно, второе ТС отправилось на дно Исети в знак солидарности. Хулиган пытается связаться с руководством сервиса аренды и уладить конфликт без привлечения правоохранителей. Напомним, 12 сентября 2021 года таксист попытался сократить путь и утопил свой автомобиль в Каменск-Уральском. Таксист в Каменске-Уральском решил срезать путь и утопил машину

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