В Екатеринбурге во время строительства дома обнаружили мину

По словам источника, строители сразу же обратились в полицию, а те, в свою очередь, привлекли взрывотехников, которые изучили снаряд. Мина была без маркировок и покрыта ржавчиной, а также не имела взрывателя. В связи с тем, что опасность снаряд не представлял, эвакуации людей проведено не было. Взрывотехники увезли мину в безопасное место и уничтожили.