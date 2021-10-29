Новые факты насилия над детьми в семье «почетной» опекунши «всплыли» в Нижнем Тагиле

В семье «почетной опекунши», откуда недавно органами опеки были изъяты дети после информации о сексуальном насилии, практиковались и «менее» серьезные издевательства над малолетними.

Бывший педагог Зинаида Сарафанова, знакомая с нравами в «образцово-показательной семье» из Нижнего Тагила, рассказала, что в наказание ребенка могли поставить на крапиву, а к некоторым обращались исключительно по фамилии, сообщает ЕАН. После того, как я узнала про наказание крапивой, я вызвала замещающую мать на разговор. Она признала, что так наказывает девочку. Однако, по ее мнению, в этом ничего такого нет. Я написала в органы опеки и попечительства. Они тут же с ней, видимо, созвонились. Не знаю, о чем разговаривали, но мне был дан ответ, что никаких нарушений не выявлено, опекун выполняет свои обязанности. Объяснили, что замещающий родитель на очень хорошем счету, и попросили больше не звонить,рассказала педагог. Ранее, одна из девочек поехала в детский лагерь, где на ее теле были обнаружены синяки. Руководство лагеря написало докладную в адрес органов опеки, но ситуацию снова замяли. Напомним, скандал с «почетной опекуншей» в Нижнем Тагиле разразился после того, как стало известно о возможных случаях сексуального насилия в семье. Также стало известно об издевательствах и моральном давлении на малолетних детей. Расследование ЧП взял под личный контроль глава Следкома РФ Александр Бастрыкин, дети из семьи изъяты. Семью «профессиональных опекунов» проверят из-за насилия над детьми в Тагиле

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