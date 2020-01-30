Офицер Росгвардии не дал замерзнуть женщине и ребенку на трассе под Екатеринбургом

Росгвардеец, подъезжая на личном транспорте к Екатеринбургу, заметил, что на обочине плотно увяз в снегу автомобиль. В ней находились женщина и ребенок. Они не могли самостоятельно выбраться из транспорта.

Старший лейтенант Кудашев попытался самостоятельно вызволить автомобиль из сугроба, но после нескольких неудачных попыток он привлек проезжающих мимо дорожных работников.