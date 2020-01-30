Офицер Росгвардии не дал замерзнуть женщине и ребенку на трассе под Екатеринбургом
Сегодня, 21:32ПроисшествияФото: pixabay.com
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Офицер Росгвардии Динар Кудашев помог женщине с ребенком, автомобиль которых занесло в сугроб на обочину на трассе под Екатеринбургом, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Росгвардеец, подъезжая на личном транспорте к Екатеринбургу, заметил, что на обочине плотно увяз в снегу автомобиль. В ней находились женщина и ребенок. Они не могли самостоятельно выбраться из транспорта.
Старший лейтенант Кудашев попытался самостоятельно вызволить автомобиль из сугроба, но после нескольких неудачных попыток он привлек проезжающих мимо дорожных работников.
Сам офицер ничего героического в поступке не видит. Он считает, что каждый может оказаться в подобной ситуации и всем надо помогать.
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