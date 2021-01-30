Тагильчанина подозревают в агитации несанкционированного митинга

Тагильчанина подозревают в агитации несанкционированного митинга

Сегодня, 20:18ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле полицейские задержали молодого человека по подозрению в распространении листовок с призывом на несанкционированный митинг.

По предварительной информации, тагильчанин распечатал дома около ста листовок с призывом к участию в несанкционированном массовом мероприятии 31 января. О своем намерении распространить материал он заявил в Telegram-канале единомышленников.

Молодому человеку предложили помочь с распространением листовок на территории ГГМ. Его задержали 28 января на Тагилстрое у проходной НТМК при передаче материалов.

В отношении подозреваемого завели административный материал по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Нарушителю грозит ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей.

Кроме того, стражи порядка опросили девушку-администратора Telegram-канала сторонников оппозиции. Она заявила о своей непричастности к организации и призыву на митинг.

Напомним, 30 января сотрудники МВД предупредили жителей Свердловской области о возможных задержаниях при участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Отмечается, что попытки проведения несогласованных митингов и провокации со стороны участников будут пресекаться, так как это угрожает общественному порядку.

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