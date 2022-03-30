В Нижнем Тагиле 15-летний подросток напал на брата с ножом

Инцидент произошел в ночь на 29 марта в квартире на улице Шевченко в Нижнем Тагиле. 15-летний подросток напал с ножом на 16-летнего брата и серьезно ранил его. Юношу увезли в больницу с колото-резаной раной брюшной полости.
Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.
По данным «КП-Екатеринбург», братья воспитывались в неблагополучной семье. Их мать лишена родительских прав. Также известно, что женщина была неоднократно судима.
По факту случившегося полиция проводит проверку. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Не исключено, что следствие передадут в региональный Следком.