В Нижнем Тагиле 15-летний подросток напал на брата с ножом

В Нижнем Тагиле 15-летний подросток напал на брата с ножом
В Нижнем Тагиле 15-летний подросток напал на брата с ножом
Сегодня, 17:12ПроисшествияФото: pixabay.com
15-летний юноша из неблагополучной семьи в Нижнем Тагиле пытался зарезать старшего брата - подростка госпитализировали с колото-резаной раной брюшной полости.

Инцидент произошел в ночь на 29 марта в квартире на улице Шевченко в Нижнем Тагиле. 15-летний подросток напал с ножом на 16-летнего брата и серьезно ранил его. Юношу увезли в больницу с колото-резаной раной брюшной полости.

Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.

По данным «КП-Екатеринбург», братья воспитывались в неблагополучной семье. Их мать лишена родительских прав. Также известно, что женщина была неоднократно судима.

По факту случившегося полиция проводит проверку. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Не исключено, что следствие передадут в региональный Следком.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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