В Екатеринбурге жильцы дома и приехавшие на вызов медики отравились газом
Сегодня, 17:20ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Три жильца дома на улице Радужной в Екатеринубрге вызвали скорую помощь после ухудшения самочувствия. Прибывшие на место медики также были госпитализированы из-за отравления бытовым газом, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, в доме была неисправна газовая колонка, из-за чего произошла утечка бытового газа.
Жильцы коттеджа вызвали скорую помощь, так как почувствовали тошноту, головную боль и слабость. Признаки отравления появились и у двоих медиков, прибывших на вызов. Все пострадавшие госпитализированы.
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