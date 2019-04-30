В Екатеринбурге жильцы дома и приехавшие на вызов медики отравились газом

По предварительной информации, в доме была неисправна газовая колонка, из-за чего произошла утечка бытового газа.

Жильцы коттеджа вызвали скорую помощь, так как почувствовали тошноту, головную боль и слабость. Признаки отравления появились и у двоих медиков, прибывших на вызов. Все пострадавшие госпитализированы.