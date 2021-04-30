Вездеходы на 3,6 млн похитили жители Екатеринбурга и попались

По версии следствия обвиняемые в период с весны по осень 2020 года периодически проникали на закрытую территорию склада, взламывая замок или повреждая часть забора. В огороженной зоне хранились болотоходы, квадроциклы и другая техника, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.
24 ноября 2020 года обвиняемые в ночное время угнали снегоболотоход «РМ-800». Они увезли его в гаражный бокс, в котором позднее и попались правоохранителям.
В общей сложности от действий злоумышленников пострадали шесть человек. Сумма ущерба составила 3,6 миллиона рублей.
Двое мужчин из Екатеринбурга обвиняются по части 2 и 3 статьи 153 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище или в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере).
Дело передано для рассмотрения в суд Чкаловского района Екатеринбурга.
Напомним, 28 апреля сообщалось, как 30-летний тагильчанин похитил с металлобазы на Руднике 300 килограмм металла. Охранник заметил злоумышленников во время погрузки похищенного в ГАЗель. В отношении безработного мужчины, который ранее был судим за преступления имущественного характера и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, было возбуждено уголовное дело за покушение на кражу.