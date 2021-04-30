Вездеходы на 3,6 млн похитили жители Екатеринбурга и попались

Напомним, 28 апреля сообщалось, как 30-летний тагильчанин похитил с металлобазы на Руднике 300 килограмм металла. Охранник заметил злоумышленников во время погрузки похищенного в ГАЗель. В отношении безработного мужчины, который ранее был судим за преступления имущественного характера и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, было возбуждено уголовное дело за покушение на кражу.