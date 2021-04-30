Вездеходы на 3,6 млн похитили жители Екатеринбурга и попались

Вездеходы на 3,6 млн похитили жители Екатеринбурга и попались
Вездеходы на 3,6 млн похитили жители Екатеринбурга и попались
Сегодня, 11:34ПроисшествияФото: pixabay.com
Двое жителей Екатеринбурга похитили технику высокой проходимости на 3,6 миллиона рублей. Дело передано в суд.

По версии следствия обвиняемые в период с весны по осень 2020 года периодически проникали на закрытую территорию склада, взламывая замок или повреждая часть забора. В огороженной зоне хранились болотоходы, квадроциклы и другая техника, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

24 ноября 2020 года обвиняемые в ночное время угнали снегоболотоход «РМ-800». Они увезли его в гаражный бокс, в котором позднее и попались правоохранителям.

В общей сложности от действий злоумышленников пострадали шесть человек. Сумма ущерба составила 3,6 миллиона рублей.

Двое мужчин из Екатеринбурга обвиняются по части 2 и 3 статьи 153 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище или в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере).

Дело передано для рассмотрения в суд Чкаловского района Екатеринбурга.

Напомним, 28 апреля сообщалось, как 30-летний тагильчанин похитил с металлобазы на Руднике 300 килограмм металла. Охранник заметил злоумышленников во время погрузки похищенного в ГАЗель. В отношении безработного мужчины, который ранее был судим за преступления имущественного характера и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, было возбуждено уголовное дело за покушение на кражу.

Сюжеты:
Екатеринбург
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