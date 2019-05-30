В Екатеринбурге автоледи на иномарке залетела под трамвай

Трамвай протаранил левый бок автомобиля. Для водителя общественного транспорта возникшее препятствие стало полной неожиданностью, поэтому он не успел затормозить.

Автоледи, сидевшая с противоположной от удара стороны, выжила. Водитель трамвая и пассажиры также не пострадали.