Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
В Екатеринбурге автоледи на иномарке залетела под трамвай
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
0b03ee3e376fd50deecba7f839094abf21ad577f4 700

В Екатеринбурге автоледи на иномарке залетела под трамвай

Сегодня, 17:12ПроисшествияФото: Е1.ru
Читайте
также
УГМК подарила Нижнему Тагилу дорогу до вип-деревни Росселя и Козицына
Доживут ли ваши суставы до старости
Градсовет предложил установить старый въездной знак в город на Старателе