В Екатеринбурге автоледи на иномарке залетела под трамвай

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На проспекте Ленина в Екатеринбурге женщина на Subaru решила развернуться с правого ряда, пересекла сплошную линию и оказалась на путях, по которому в это время следовал трамвай. Водителя спасло правое расположение руля, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Трамвай протаранил левый бок автомобиля. Для водителя общественного транспорта возникшее препятствие стало полной неожиданностью, поэтому он не успел затормозить.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Е1.ru
Автоледи, сидевшая с противоположной от удара стороны, выжила. Водитель трамвая и пассажиры также не пострадали.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей