Еще один пожар произошел на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Языки пламени поднимаются на три метра над зданием. Черный дым видно издалека, рассказали TagilCity.ru очевидцы происшествия.
Как видно на кадрах видео, столб черного дыма поднимается в небо и рассеивается в воздухе. Предположительно, место пожара находится там же, где случилось возгорание 12 мая.
Также очевидцы рассказали о том, что на место проехала пожарная бригада.
Напомним, 12 мая на Коксохимическом производстве произошел пожар. Очевидцы сообщали о дыме, который был виден даже с окраин Нижнего Тагила. Причиной пожара стало воспламенение пека. Огонь был ликвидирован в течение 10 минут. Также лаборатория охраны окружающей среды провела замеры на выявление превышения содержания вредных веществ в воздухе. ПДК веществ превышено не было.