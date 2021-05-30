Еще один пожар произошел на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Напомним, 12 мая на Коксохимическом производстве произошел пожар. Очевидцы сообщали о дыме, который был виден даже с окраин Нижнего Тагила. Причиной пожара стало воспламенение пека. Огонь был ликвидирован в течение 10 минут. Также лаборатория охраны окружающей среды провела замеры на выявление превышения содержания вредных веществ в воздухе. ПДК веществ превышено не было.