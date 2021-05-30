Еще один пожар произошел на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Еще один пожар произошел на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Еще один пожар произошел на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:27ПроисшествияФото: Скриншот из видео «Тагил без ям»
Пожар на территории Коксохимического производства на НТМК в Нижнем Тагиле произошел утром 30 мая.

Языки пламени поднимаются на три метра над зданием. Черный дым видно издалека, рассказали TagilCity.ru очевидцы происшествия.

Как видно на кадрах видео, столб черного дыма поднимается в небо и рассеивается в воздухе. Предположительно, место пожара находится там же, где случилось возгорание 12 мая.

Пожар на Коксохиме
Фото:Скриншот из видео «Тагил без ям»

Также очевидцы рассказали о том, что на место проехала пожарная бригада.

Напомним, 12 мая на Коксохимическом производстве произошел пожар. Очевидцы сообщали о дыме, который был виден даже с окраин Нижнего Тагила. Причиной пожара стало воспламенение пека. Огонь был ликвидирован в течение 10 минут. Также лаборатория охраны окружающей среды провела замеры на выявление превышения содержания вредных веществ в воздухе. ПДК веществ превышено не было.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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