Молодой десантник из Тавды погиб в ходе спецоперации на Украине

Молодой десантник из Тавды погиб в ходе спецоперации на Украине
Молодой десантник из Тавды погиб в ходе спецоперации на Украине
Сегодня, 19:12ПроисшествияФото: Ангелина Ивнова Вконтакте
Во время спецоперации на Украине погиб 21-летний механик-водитель из Тавды Николай Цвегун.

Эту информацию подтвердил глава Тавдинского ГО Валентин Миронов, пишет Е1. Он добавил, что это уже второй погибший, а прощание состоится 31 мая.

По словам Миронова, Николай мечтал с детства быть военным и служить в спецназе. В детстве он остался сиротой. Его воспитывал дядя, который занимался его воспитанием. Николай окончил кадетскую школу, отслужил срочную службу в десантных войсках, хотя у него была возможность получения отсрочки.

По словам дяди погибшего, ему служба нравилась. Сам Николай был общительным и спортивным. Он любил футбол и волейбол. С начал спецоперации он регулярно связывался с ним и своей девушкой.

У десантника остались два брата. Последний уже заканчивает срочную службу и планирует дальше служить по контракту.

Прощание с Николаем состоится 31 мая в селе Кошуки в Доме культуры в 13.00.

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