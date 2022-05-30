Молодой десантник из Тавды погиб в ходе спецоперации на Украине

По словам Миронова, Николай мечтал с детства быть военным и служить в спецназе. В детстве он остался сиротой. Его воспитывал дядя, который занимался его воспитанием. Николай окончил кадетскую школу, отслужил срочную службу в десантных войсках, хотя у него была возможность получения отсрочки.