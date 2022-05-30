Молодой десантник из Тавды погиб в ходе спецоперации на Украине

Эту информацию подтвердил глава Тавдинского ГО Валентин Миронов, пишет Е1. Он добавил, что это уже второй погибший, а прощание состоится 31 мая.
По словам Миронова, Николай мечтал с детства быть военным и служить в спецназе. В детстве он остался сиротой. Его воспитывал дядя, который занимался его воспитанием. Николай окончил кадетскую школу, отслужил срочную службу в десантных войсках, хотя у него была возможность получения отсрочки.
По словам дяди погибшего, ему служба нравилась. Сам Николай был общительным и спортивным. Он любил футбол и волейбол. С начал спецоперации он регулярно связывался с ним и своей девушкой.
У десантника остались два брата. Последний уже заканчивает срочную службу и планирует дальше служить по контракту.
Прощание с Николаем состоится 31 мая в селе Кошуки в Доме культуры в 13.00.